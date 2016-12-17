Что пообещал Путин японцам
17 декабря 2016, 13:58 [ «АН-онлайн» ]
За бортом официальных сообщений о российско-японских переговорах, которые провёл президент Владимир Путин с японским премьером Синдзо Абэ, остались детали, которые пока скрываются за красивыми декларациями.
По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доктора исторических наук Валерия Кистанова, по вопросу принадлежности Курил принципиальная позиция Токио: «либо всё, либо всё». Максимум уступок – получить острова поэтапно. Потому что для любого политического деятеля Страны восходящего солнца отказаться даже от одного острова – это политическая смерть.
У Токио есть чёткая позиция – совместное освоение этих территорий означает косвенное признание российского суверенитета над спорными территориями. Поэтому пока непонятно, как будет вестись совместная хозяйственная деятельность на спорных островах, о которой вроде бы договорились высокие стороны. Что пообещал Путин японцам в доверительной беседе и на какие уступки готов Абэ, станет известно, когда осядет пыль от суеты визита и начнутся какие-то действия сторон навстречу друг другу.
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