Россияне в ходе теракта в Турции не пострадали

В субботу, 17 декабря, стало известно, что россиян среди пострадавших при взрыве автобуса в Турции нет.

Об этом сообщили на официальной странице ситуационно-кризисногоо центра Министерства иностранных дел Российской Федерации в Twitter. Отмечается, что в результате теракта погибли тринадцать полицейских, а еще не менее 48 человек получили ранения.

Как рассказали в российском посольстве в Анкаре, среди пострадавших граждан РФ нет. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.