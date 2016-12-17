В КНДР состоялся митинг в память о Ким Чен Ире

Во всех регионах КНДР состоялись траурные мероприятия по случаю пятилетия со дня смерти Ким Чен Ира.

На площадь перед Кымсусанским мемориальным комплексом в Пхеньяне пришли не менее 30 тысяч человек. Мероприятие также посетил действующий лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ТАСС.

Представители ЦК Трудовой партии Кореи, а также вооруженных сил страны отмечали в своих речах, что КНДР "никогда не забудет бессмертные заслуги Ким Чен Ира", который был великим государственным деятелем, выдающимся человеком, цель жизнь которого состояла в том, чтобы сделать Северную Корею процветающей.