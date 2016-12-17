Папа Римский празднует юбилей

Папа Римский Франциск в субботу, 17 декабря, празднует свое восьмидесятилетие.

Не менее 1,2 миллиарда католиков по всему миру сегодня молятся за здоровье предстоятеля Римско-католической церкви.

Напомним, что настоящее имя Папы Римского - Хорхе Марио Бергольо. Будущий суверен Ватикана появился на свет в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии. Молодой человек не сразу осознал, что он будет служить богу и даже одно время встречался с девушкой.

Однажды будущий понтифик проходил мимо церкви и понял, что ему надо исповедаться. После беседы со священником он полностью изменил свой взгляд на мир и почувствовал, в чем заключается его истинное призвание.