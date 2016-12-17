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Мишель Обама: после победы Трампа нет никакой надежды

17 декабря 2016, 08:23 [ «АН-онлайн» ]

Мишель Обама: после победы Трампа нет никакой надежды
фото: globallookpress.com

Супруга действующего президента США Барака Обамы заявила, что победа Дональда Трампа на выборах лишила людей надежды.

Мишель Обама подчеркнула, что сейчас все чувствуют значительную разницу и понимают, что надеяться не на что. В интервью CBS первая леди заметила, что вера в будущее необходима и ее супруг использовал этот принцип во всех своих действиях, а не только в красивом слогане.

"Что ты передашь своим детям, если ты не можешь дать им надежду?" - задала риторический вопрос жена Барака Обамы, комментируя таким образом последствия победы Трампа на президентских выборах.

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