Мишель Обама: после победы Трампа нет никакой надежды

Супруга действующего президента США Барака Обамы заявила, что победа Дональда Трампа на выборах лишила людей надежды.

Мишель Обама подчеркнула, что сейчас все чувствуют значительную разницу и понимают, что надеяться не на что. В интервью CBS первая леди заметила, что вера в будущее необходима и ее супруг использовал этот принцип во всех своих действиях, а не только в красивом слогане.

"Что ты передашь своим детям, если ты не можешь дать им надежду?" - задала риторический вопрос жена Барака Обамы, комментируя таким образом последствия победы Трампа на президентских выборах.