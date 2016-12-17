Мишель Обама: после победы Трампа нет никакой надежды

|08:31
Почти 20 тысяч жителей Оренбургской области замерзают в собственных домах
|16.12 22:27
Сбивший двух детей водитель Gelandewagen помещен под домашний арест
|16.12 21:53
Рязанка утверждает, что ей вместо опухоли удалили почку
|16.12 20:38
Под Саратовом перед судом предстанет девушка, родившая ребенка от 12-летнего
|16.12 17:31
В ЦБ посоветовали лучший способ хранения денег
|16.12 17:23
Гольцов: Расулов – бьющий и опасный. Недооценкой соперника я не страдаю
|16.12 17:06
«Зенит» подписал бразильского полузащитника Эрнани
|16.12 16:27
Леснар дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
|16.12 16:10
Юниорская сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал Кубка вызова
|16.12 15:27
В Бурятии взорвался внедорожник с людьми
|16.12 14:55
Москвичам полгода платили пособие за придуманного ребенка
|16.12 14:28
Появились подробности смертельной аварии в Москве с участием модного стилиста
|16.12 14:15
Кремль ответил США ультиматумом на обвинения в кибератаках
|16.12 14:10
ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
|16.12 13:54
Бьорндален заступился за российских биатлонистов
|16.12 13:16
В январе Россию посетит президент Ирана
|16.12 13:09
РФ поднимает для Украины стоимость газа
|16.12 13:06
Ученица покончила с собой после отказа в помощи школьным психологом
|16.12 12:38
Кондуктор автобуса в Екатеринбурге снова выгнал ребенка на мороз
|16.12 11:50
Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ посетить Россию
|16.12 11:43
Знаменитый московский стилист насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе
|16.12 11:07
Представитель МИД РФ предлагает Обаме принести извинения Януковичу
|16.12 10:51
В Санкт-Петербурге два ребенка попали в больницу после отравления лекарствами
|16.12 10:49
Украину могут не допустить к международным соревнованиям
|16.12 10:29
Абэ заявил, что россияне и японцы должны вместе жить на Курилах
|16.12 10:23
«Газпром» рассказал, как накажет Украину за кражу газа
|16.12 09:18
Второй раунд переговоров Путина и Абэ стартовал в Токио
|16.12 08:02
Анна Погорилая: Олимпийской чемпионкой стать не мечтаю
|16.12 07:39
Япония и Россия заключат 60 соглашений на сумму 2,5 млрд долларов – СМИ
|16.12 00:41
Сборная России по хоккею стартовала на Кубке Первого канала с поражения