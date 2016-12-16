Генсек ООН признал, что организация подвела жителей Алеппо

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что организация и ее Совет безопасности не оправдал ожиданий, возложенных на нее жителями Алеппо и всем сирийским народом.

По мнению генсека, несмотря на то, что над урегулированием сирийского кризиса работали лучшие дипломаты ООН, Алеппо теперь превратился в “настоящий ад”. Пан Ги Мун пояснил, что в данном случае искусство вести переговоры не играет ровным счетом никакого значения, поскольку речь идет об отсутствии сострадания. Генсек подчеркнул, что в процессе урегулирования сирийского конфликта наибольшее значение придавалось не человеческим жизням, а личным или национальным интересам, что в конечном итоге стало причиной гибели не одной сотни тысяч мирных сирийских граждан.

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