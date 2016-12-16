Politico заметил, что республиканцы зауважали Путина

По данным американского издания Politico, в США все больше республиканцев с уважением относятся к российскому лидеру Владимиру Путину. Соцопросы показывают, что американцы воспринимают его даже лучше, чем действующего президента своей страны.

Издание отмечает, что республиканцы известны своим жестким отношением по отношению к Советскому Союзу, а позднее и России, хотя отдельные политики ранее выражали свои симпатии Москве. Однако если в 2014 году опрос, проведенный журналом The Economist и компанией YouGov, показал, что российский президент пользуется популярностью среди всего 10% респондентов, то в 2016 году число сторонников Путина среди республиканцев резко возросло и составило уже 37%, в то время как к Обаме положительно относятся всего 17% опрошенных.

По мнению автора статьи, стремление Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, а также сделанные им назначения свидетельствуют о произошедших переменах.

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