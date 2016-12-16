В Сеуле задержано более двадцати россиян

Сотрудники аэропорта южнокорейской столицы задержали более двадцати граждан России. Об этом сообщили в департаменте информации и печати российского МИД.

Отмечается, что шестнадцать россиян прибыли на самолете, принадлежащей авиакомпании “Сибирь”, еще шесть - авиакомпании “Аврора”. Кроме того, один задержанный прилетел из Вьетнама и еще один - из Узбекистана.

По предварительным данным, причиной для задержания послужило нарушение миграционного законодательства. В частности, было выявлено несоответствие цели поездки заявленной.

В ведомстве отметили, что представители российского посольства в Сеуле уже подключились к урегулированию ситуации.

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