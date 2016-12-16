Представитель Трампа оценил возможность пересмотра отношений с Россией

Член предвыборного штаба Дональда Трампа Джек Кингстон оценил возможность пересмотра отношений двух стран. Во время встречи в Американской торговой палате (AmCham) в Москве он заявил, что видит возможность начала нового этапа отношений между Россией и США.

По мнению Кингстона, каждый новый президент имеет такую возможность и должен ею воспользоваться, чтобы наладить диалог между государствами. Однако при этом бывший конгрессмен не стал уточнять, в каком направлении, по его мнению, будут развиваться российско-американские отношения после инаугурации Трампа.

Визит Кингстона в Москву состоялся в рамках его тура по офисам как представителя юридической фирмы, в которой он работает.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня