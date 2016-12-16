За боксером Мохаммедом Али велась слежка из-за его связей с религиозной организацией

Федеральное бюро расследований (ФБР) установило слежку за знаменитым боксером Мохаммедом Али, когда стало известно о его связях с религиозной организацией “Нация ислама”.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на обнародованные ФБР документы, о том, что Али связан с организацией, стало известно в 1964 году после того, как он завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Именно тогда боксер отказался от своего настоящего имени Кассиус Клей и потребовал называть себя Мохаммед Али. Двумя годами позднее в ФБР обратили внимание на “Нацию ислама” как “антибелую” религиозную организацию.

При этом, по данным газеты, сам Али мало интересовал ФБР, хотя онои установило за ним слежку. Предметом расследования была именно организация, однако в одном из документов отмечалось, что бюро может заняться боксером вплотную, если станет известно, что он является угрозой безопасности.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня