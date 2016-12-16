Испанцев лишат дневной сиесты

Власти Испании планируют отказаться от традиционного послеобеденного отдыха, который называется сиестой.

Министр труда страны Фатима Баньес отметила, что в этом случае испанцы смогут заканчивать работать раньше - так же, как во всех остальных странах Европы. Как передает Sky News, предполагается, что после отмены сиесты жители Испании будут покидать рабочие места уже в 18 часов.

Отметим, что в настоящий момент жители теплой страны тратят на обед не менее двух часов, причем уходят поесть в 17 часов вечера, когда их коллеги из других стран уже собираются расходиться по домам.