Все женщины и дети вывезены из подконтрольных боевикам кварталов Алеппо

В пятницу, 16 декабря, стало известно, что операция российского Центра примирения по выводу из восточных районов Алеппо боевиков и членов их семей полностью завершена.

Из кварталов, подконтрольных боевикам, вывезли всех детей и женщин. Кроме того, российский Центр примирения смог вывезти за пределы Алеппо не менее 4,5 тысяч боевиков, а также 337 раненых. В общей сложности из восточных кварталов сирийского города были вывезены примерно 9,5 тысяч человек.

В настоящий момент в некоторых кварталах Алеппо остались группы боевиков, которые продолжают обстреливать сирийские войска.