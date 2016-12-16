Учитель математики-красавчик отказался от мировых подиумов ради преподавания

Преподаватель математики Пьетро Боселли всегда разбивал сердца своим ученицам в University College London, однако позже прославился благодаря социальным сетям и свел с ума буквально весь мир.

В 2015 году 27-летний учитель математики был назван самым горячим преподавателем мира, поучаствовав в конкурсе красоты. Внешность Боселли настолько понравилась мировым дизайнерам, что они стали засыпать его предложениями. Красавец согласился сотрудничать с итальянским домом моды Armani и в какой-то момент проснулся знаменитым на весь мир.

Как сообщает портал Life, учитель, имеющий степень PhD в области машиностроения, внезапно решил сделать паузу и вновь вернуться к преподаванию. Боселли подчеркнул, что не намерен пропустить и часа занятий даже ради очень выгодного контракта.