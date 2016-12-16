Советник Трампа рассказал, отменят ли США антироссийские санкции

Как сообщают иностранные СМИ, советник Дональда Трампа провел встречу с представителями американского бизнеса в Москве. На ней, в том числе, обсуждался вопрос отмены санкций США в отношении России.

Как рассказал Джек Кингстон, в условиях, когда американские предприниматели занимаются бизнесом на территории России, который оценивается в пятьдесят миллиардов долларов, стоило бы поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией.

Также политик намекнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос отмены санкций. Джек Кингстон отметил, что ограничительные меры действуют довольно долго, но при этом не показали своей эффективности.

Помимо прочего экс-конгрессмен заявил, что Дональд Трамп не обязан придерживаться внешней политики, которую вел Барак Обама. А потому он будет по-новому работать с Москвой. К тому же, как сказал Джек Кингстон, США необходимо быть в хороших отношениях с государствами, чьи экономики являются крупнейшими в мире.