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МИД Японии упростил визовый режим для граждан России

16 декабря 2016, 10:48 [ «АН-онлайн» ]

МИД Японии упростил визовый режим для граждан России
Фото: pixabay.com

Пока Владимир Путин и Синдзо Абэ договариваются о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран, другие японские ведомства также делают шаги навстречу России.

Так, МИД страны сообщил, что в отношении россиян будет принят ряд смягчающих мер. Они касаются получения визы для приезда в Японию.

В частности было сказано, что МИД расширит перечень граждан РФ, которым будут предоставляться многократные визы для краткосрочного пребывания в Стране восходящего солнца. В обновленный список включат ученых, бизнесменов, а также деятелей культуры. При этом данные визы будут действовать пять лет вместо трех.

Также стало известно о том, что многократные визы, которые действуют три года и позволяют находиться на территории Японии тридцать дней, будут выдавать одновременно с однократными. Имеются в виду также разрешения для туристов.

К тому же теперь гражданам РФ не придется предоставлять письмо от гаранта в том случае, если они сами оплачивают свою поездку, сообщает ria.ru.

В МИД Японии отметили, что данные нововведения должны создать более удобные условия для россиян, а также способствовать повторному посещению страны гражданами РФ.

 

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