Трамп назвал пресс-секретаря Обамы «глупым парнем»

Дональд Трамп не заставил ждать своего ответа на обвинения, которые высказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в его адрес. При этом избранный президент США, можно сказать, «за словом в карман не полез».

Трамп просто взял, да и назвал Эрнеста «глупым парнем». Также политик заявил, что тот подает информацию таким образом, что даже самое хорошее выглядит плохим. Избранный президент предположил, что пресс-секретарь Барака Обамы даже не сможет сообщить о полной ликвидации ИГ (организация, запрещенная на территории РФ) в позитивном ключе.

Трамп также усомнился в том, что Эрнест общается с Обамой. При этом будущий глава государства подчеркнул, что президенту очень важно иметь правильного пресс-секретаря.

Ранее Джош Эрнест заявил, что Трамп знал о том, что Россия якобы совершила кибератаки в ходе прошедшей избирательной кампании.