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Верховную Раду хотят распустить – СМИ

16 декабря 2016, 09:17 [ «АН-онлайн» ]

Верховную Раду хотят распустить – СМИ
Фото: globallookpress.com

Стало известно о том, что на Украине в скором времени может смениться парламент. Как сообщается, Верховную Раду могут распустить уже весной следующего года.

По некоторым данным, такое решение предложила партия «Батькивщина», возглавляемая Юлией Тимошенко. Инициатива тут же нашла массу сторонников. Как стало известно, на данный момент большинство депутатов выступают за роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов, сообщает tvzvezda.ru.

Также была названа причина кардинального решения. По некоторым данным, возникла необходимость в обновлении парламента из-за того, что депутаты не хотят работать в том составе, который существует на данный момент. При этом сообщается, что партия Арсения Яценюка может вообще не получить мест в новом созыве.

 

 

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