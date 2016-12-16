Куба решила перевести чехов с пива на ром

|09:18
Второй раунд переговоров Путина и Абэ стартовал в Токио
|08:02
Анна Погорилая: Олимпийской чемпионкой стать не мечтаю
|07:39
Япония и Россия заключат 60 соглашений на сумму 2,5 млрд долларов – СМИ
|15.12 22:53
Франция требует срочно созвать Совбез ООН по ситуации в Алеппо
|15.12 20:50
В Петрозаводске арестовали правозащитника за порно с дочерью
|15.12 19:18
Что Путин и Абэ подарили друг другу
|15.12 19:08
Сторонников ИГ со взрывным устройством задержали в Самаре
|15.12 18:54
Инцидент в Мытищах: ребенка засосало в снегоуборочную машину
|15.12 17:32
Глава союза биатлонистов не знает фамилий пойманных на допинге россиян
|15.12 17:26
Путин и Абэ договорились о Курилах
|15.12 16:43
Кремль прокомментировал предложение Могерини совместно противостоять США
|15.12 14:47
Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую
|15.12 14:27
Мужчина, упавший с 20-го этажа в Москве, покончил с собой из-за любви
|15.12 14:12
Японское правительство прокомментировало опоздание Путина на встречу
|15.12 14:03
Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х
|15.12 13:21
Медведев назвал главное достижение года
|15.12 12:41
Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает
|15.12 12:26
Мужчина вышел на перекур и упал с двадцатого этажа конгресс-центра в Москве
|15.12 11:43
В Каспийском море смыло эстакаду, пропало без вести 10 человек
|15.12 11:06
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Японию
|15.12 10:41
Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь
|15.12 10:38
Почему США смягчили санкции в отношении «Рособоронэкспорта»
|15.12 10:28
Встреча Путина и Абэ откладывается
|15.12 10:09
Краснодарский наркоман взял в заложницы беременную женщину
|15.12 10:08
Борт №1 задерживает прилет в Японию, встреча Путина и г-на Абэ откладывается
|15.12 09:58
В Пермском крае разбился автобус с нефтяниками
|15.12 09:16
"Крестовский": ужас без конца?
|15.12 09:12
И тренер - такой молодой!
|15.12 09:11
Этот Макларен уже всех достал с охотой на ведьм
|15.12 09:09
Поедут ли наши биатлонисты в Пхёнчхан?