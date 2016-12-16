Куба решила перевести чехов с пива на ром

Весьма оригинальный способ выплаты внешнего долга нашли кубинские власти. Они предложили Чехии погасить займ в размере более двухсот семидесяти миллионов долларов, взятый еще во времена «холодной» войны,… ромом.

По словам главы Минфина Чехии Михала Зуровца, его страна все-таки предпочитает, чтобы часть долга была выплачена деньгами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

При этом отмечается, что в случае положительного ответа на предложение кубинских властей, чехи будут обеспечены ромом на долгие-долгие годы. В счет той суммы, что задолжала Куба, они смогут получать бесплатно спиртное на протяжении более века.