Алеппо за сутки покинули более 3 тысяч боевиков

В Минобороны России подвели итоги первого дня операции по вывозу прекративших сопротивление террористов из восточного Алеппо.

Как говорится в официальном сообщении оборонного ведомства, 15 декабря город покинули более 3 тысяч боевиков. Для их транспортировки было организовано 9 автоколонн.

Представителям вооруженной оппозиции и их семьям, уезжающим из Алеппо, даны гарантии безопасности руководством Сирии. Операция проходит под контролем российских военных.

Как сообщили «АН-онлайн» накануне, сражение за Алеппо в целом завершено. Правительственным войскам удалось выбить силы противника из всех кварталов города.

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