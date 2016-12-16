ЕС: санкции против России будут зависеть от позиции нового руководства США

Стало известно, чем закончился саммит ЕС. Как и предполагалось ранее, Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода. Как объяснили в ЕС, это связано с ситуацией на территории Украины.

При этом глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не знает, изменится ли политика ЕС в отношении России в будущем. Можно сказать, впервые он признал, что это будет зависеть от США. Точнее от позиции нового руководства Штатов, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что новые санкции в отношении России из-за Сирии на саммите не обсуждались. При этом еще раз было подтверждено, что ЕС настаивает на прекращении военных действий на сирийской территории и политическом урегулировании кризиса.