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Украина не получит от ЕС военной помощи и статуса кандидата на вступление

15 декабря 2016, 22:35 [ «АН-онлайн» ]

Украина не получит от ЕС военной помощи и статуса кандидата на вступление
Фото: pixabay.com

Как стало известно, саммит ЕС по Украине подвел итоги. В обнародованном заявлении говорится, что «незалежной» не будет предоставлен ряд гарантий. 

В частности, речь идет о том, что соглашение об ассоциации с ЕС не даст Украине статус кандидата на вступление. Также «незалежная» не получит от Евросоюза никаких военных и финансовых гарантий, а также военной помощи, сообщает ТАСС.

Помимо этого отмечено, что граждане Украины не смогут работать или жить на территории Евросоюза. Отдельно было сказано, что если «незалежная» хочет укрепить свои отношения с ЕС, то ей надо эффективно бороться с коррупцией. И в этом направлении ЕС пообещал свою поддержку.

 

 

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