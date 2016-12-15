Экспертиза показала, что аэробус EgyptAir взорвали у берегов Египта

Стали известны новые детали авиакатастрофы, которая произошла весной этого года. Самолет авиакомпании EgyptAir, который следовал из Франции в Египет, внезапно упал в море. Лайнер не долетел около трехсот километров до аэропорта.

После крушения были исследованы бортовые самописцы. Уже тогда следователям стало ясно, что в самолете произошел пожар. Теперь стали известны результаты экспертизы как обломков самолета, так и тел погибших. Сообщается. что на них найдены следы взрывчатки.

Напомним, что страшная катастрофа унесла жизни шестидесяти шести человек. Среди них были граждане не только Франции и Египта, но и ряда других стран.