Британец сколотил состояние на продажах воздуха в стеклянных банках

Молодой бизнесмен показал всему миру, как можно в буквальном смысле слова делать деньги из воздуха. Оригинальная идея уже принесла 27-летнему британцу десятки тысяч долларов.

Предприимчивый мужчина продает воздух, который набирает в экологически чистых районах своей страны китайцам. Одну стеклянную банку с «товаром» он оценивает в сто пятнадцать долларов, сообщает rg.ru.

По словам бизнесмена, воздух расходится на «ура». Особенно он пользуется популярностью у жителей наиболее загрязненных городов Китая. Ради прибыльного бизнеса британцу даже пришлось переехать в Поднебесную.

Молодой человек уточняет, что китайцы, конечно, понимают, что воздух испарится через несколько секунд после вскрытия банки. Но для них важно, что глоток кислорода останется в их домах.