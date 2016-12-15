Эксперт из «незалежной» высказал свое мнение по поводу отмены виз с ЕС. Он недоволен условиями, которые может установить Евросоюз.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" назвал возможный безвизовый режим унизительным. Андрей Золотарев весьма опасается, что его страна может повторить судьбу Молдавии. Имеются в виду условия, на которых ЕС пошел навстречу данному государству. После предоставления Молдавии безвизового режима с ЕС было введено немало ограничений. Например, граждане страны должны предоставить на границе целый ряд всевозможных бумаг - доказать, что у них забронирована гостиница, а также, что они платежеспособны.

Напомним, что Евросоюз дал Украине и Грузии надежду на предоставление безвизового режима в самом ближайшем будущем. Не исключено, что страны получат желаемое уже весной будущего года.