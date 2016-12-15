В Киеве суд санкционировал задержание Януковича

В то время, как экс-президент Украины Виктор Янукович дает показания в суде по делу о событиях, случившихся на Майдане, в Киеве уже практически решили его судьбу.

Главная военная прокуратура ходатайствовала в суде о задержании бывшего украинского лидера. И слуги Фемиды дали «добро». Теперь на Родине экс-президента «незалежной» ожидает целый ряд неприятностей. Во-первых, ему грозит задержание в качестве подозреваемого, а во-вторых, мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает life.ru.

Напомним, что после событий на Майдане Виктор Янукович покинул территорию Украины. Сейчас он проживает в России.