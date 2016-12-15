Боевики покидают Алеппо на автобусах

Сложившие оружие члены бандформирований начали покидать Алеппо. Как сообщили в Минобороны РФ, первая колонна автобусов с боевиками и их семьями выехала из города.

Автобусы сопровождают российские военные и машины скорой помощи. Конечный пункт следования представителей вооруженной оппозиции – город Идлиб.

В операции по вывозу боевиков из сданного ими Алеппо будут задействованы 20 автобусов. Безопасность противникам режима Башара Асада, решившим прекратить сопротивление правительственным войскам, гарантирована руководством Сирии.

Вооруженные столкновения в Алеппо, который считается экономическим центром страны, продолжаются с начала 2012 года. В настоящее время армия взяла под контроль практически всю территорию города.

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