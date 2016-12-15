Эйфелева башня в Париже из-за забастовок закрыта уже третий день

Символ Франции Эйфелева башня в Париже закрыта для посещений уже третий день из-за забастовки рабочих.

Около трехсот человек, обслуживающих Эйфелеву башню в Париже, требуют скорейшего улучшения условий работы и повышения зарплаты. Как сообщает издание The Times, работники были возмущены тем, что руководство не желает обсуждать с ними вышеуказанные темы, и решили бастовать.

Отмечается также, что мэр столицы Франции Анн Ильдаго заявила, что подсветка башни будет отключена в знак солидарности с жителями сирийского Алеппо, где идут ожесточенные бои.