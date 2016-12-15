США приняли решение продлить санкции против Ирана на десять лет

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки приняли решение продлить закон о санкциях против Ирана еще не десять лет.

Данный документ вступил в силу в четверг, 15 декабря, в полночь. Как сообщает агентство Associated Press (AP), в соответствии с законодательством США действующий президент Барак Обама должен был либо подписать, либо отклонить законопроект о продлении санкций против Ирана, который ранее был принят Конгрессом Штатов.

Американский лидер, однако, не предпринял никаких действий, вследствие чего вышеуказанный документ автоматически перешел в статус закона.