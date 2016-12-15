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Новый глава Госдепа объявил об уходе из нефтяного бизнеса

15 декабря 2016, 09:16 [ «АН-онлайн» ]

Новый глава Госдепа объявил об уходе из нефтяного бизнеса
globallookpress.com

Глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, согласившийся на предложение вновь избранного президента США Дональда Трампа возглавить Госдепартамент, так же, как и его будущий босс, покидает бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании одновременно с поздравлением от совета директоров. Кресло Тиллерсона в ExxonMobil, в котором он пробыл 41 год, займет Даррен Вудс.

Как оказалось, у будущего госсекретаря США хорошие деловые отношения с российскими представителями, он лично знаком с Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков полагает, что назначение Рекса Тиллерсона увеличит шансы на восстановление двусторонних отношений между нашими странами.

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