Могерини рассказала, как Россия и Евросоюз могут объединиться

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала, как Россия и ЕС могут объединиться против Соединенных Штатов Америки.

Она отметила, что можно найти целый ряд вопросов, по которым Россия и ЕС могут встать на одну сторону. В интервью изданию The Wall Street Journal Могерини привела примеры: урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, иранская сделка, а также роль ООН.

Отмечается также, что любое, даже малейшее отступление администрации США от ядерных договоренностей с иранской стороной при новом избранном президенте способно вызывать недовольство РФ.