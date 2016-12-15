Стало известно, кто организовал утечку из почты Хиллари Клинтон

Бывший британский дипломат Крейг Мюррей, который сейчас работает на организацию WikiLeaks, рассказал, кто является организатором утечки писем с почты экс-госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон.

Мюррей сообщил, что ни одна из утечек не была инициирована российской стороной, поскольку источник имел абсолютно легальный доступ к информации. По мнению бывшего дипломата, письма обнародовал представитель Демократической партии США, который имел к ним прямой доступ и не взламывал компьютер, передает издание Daily Mail.

Отмечается, что передача документов, относящихся к Клинтон, из рук в руки якобы состоялась в лесной зоне неподалеку от Американского университета.