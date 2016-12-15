В Оксфордский словарь включено слово Brexit

Составители Оксфордского словаря английского языка решили включить в список слово Brexit.

Лингвисты подчеркнули, что данное слово стало крайне узнаваемым и используемым за невероятно короткий срок. Как сообщает агентство Associated press, столь быстрой адаптации слова Brexit стал факт восполнения пустого места в английском языке, а также высокая важность явления, которое оно описывает.

Составители словаря уточнили, что включение слова всего через пять лет после его появления является очень редкой ситуацией, однако газеты всего мира писали его в своих заголовках и были уверены, что читатели его поймут.