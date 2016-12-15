Два землетрясения произошли неподалеку от Курил

За минувшие сутки неподалеку от Курильских островов были зафиксированы сразу два землетрясения.

Об этом сообщается в четверг, 15 декабря, на официальном сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Одно землетрясение магнитудой 5,0 случилось в акватории Тихого океана неподалеку от Курил, примерно в 480 километрах от города Курильска.

Впоследствии стало известно, что за несколько часов до этого в 100 километрах от Курильска произошло другое землетрясение магнитудой 3,9.