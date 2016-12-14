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Премьер Словакии заявил о намерении выступить на саммите ЕС против антироссийских санкций

14 декабря 2016, 22:54 [ «АН-онлайн» ]

Премьер Словакии заявил о намерении выступить на саммите ЕС против антироссийских санкций
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что считает антироссийские санкции бессмысленными и намерен добиваться их отмены на саммите Евросоюза, который состоится завтра в Брюсселе.

По мнению Фицо, введенные в отношении России санкции не только не достигли цели, но и наносят серьезный ущерб отношениям двух стран из-за ограничений в сфере торговли. Премьер заявил, что намерен бороться за интересы своей страны, хотя и добавил при этом, что не хочет нарушать единство Евросоюза.

В свою очередь Европарламент немногим ранее призвал страны, входящие в ЕС, ввести ограничения против оружейной и нефтегазовой отраслей России.

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