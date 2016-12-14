Основатель SpaceX стал советником Трампа по экономике

Дональд Трамп назначил основателя компании SpaceX Илона Маска одним из своих советников по экономике, несмотря на то, что во время предвыборной кампании тот выступал с резкой критикой кандидата от республиканцев.

Маск присоединится к Президентскому форуму по стратегии и политике, в который помимо него входят еще 15 наиболее уважаемых бизнесменов Соединенных Штатов. Они будут консультировать Трампа по вопросам, связанным с экономическим ростом, производительностью труда и созданием в стране новых рабочих мест.

Известно, что членами Форума также станут соучредитель Uber Трэвис Каланик и председатель совета директоров PepsiCo Индра Нуйи.

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