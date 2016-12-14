США рассчитывают на контратаку России в Пальмире

Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, ожидает, что войска России и Сирии предпримут контратаку в Пальмире, которая не так давно была снова захвачена боевиками.

Как заявил командующий войсками США генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, коалиция следит за ситуацией в городе, и если со стороны России и Сирии не последует никаких действий, Соединенные Штаты будут вынуждены предпринять соответствующие меры, чтобы обезопасить себя. Таунсенд также предположил, что боевики могли получить доступ в Пальмире к средствам ПВО, однако отметил, что это не представляет опасности для США, поскольку у Вашингтона есть средства справиться с угрозой.

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