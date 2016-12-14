92-летний президент Зимбабве намерен снова переизбраться

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ намерена снова выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Роберта Мугабе на следующих президентских выборах. При этом лидеру страны в этом году исполнилось уже 92 года.

По словам секретаря партии Игнатиуса Чомбо, правление Мугабе является образцом "мудрости и единства". Сам же президент, который руководит Зимбабве на протяжении последних 36 лет, не раз заявлял о своей готовности править страной до самой смерти, хотя и добавлял при этом, что уйдет со своего поста, если партия примет решение о необходимости такого шага.

Отметим, что Зимбабве является одной из беднейших стран мира, а в адрес самого Мугабе постоянно звучат в обвинения в диктатуре.

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