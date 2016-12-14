Минюст Филиппин прокомментировал заявление Дутерте о лично убитых преступниках

Министр юстиции Филиппин Витальяно Агирре прокомментировал шокирующее заявление президента страны Родриго Дутерте, который заявил сегодня, что лично убивал преступников.

По словам Агирре, глава государства склонен к преувеличениям и этот случай - не исключение. Министр пояснил, что президент гиперболизирует свои слова для устрашения преступников.

Напомним, Дутерте признался сегодня, что лично расправлялся с теми, кто подозревался в совершении преступлений, подавая таким образом пример полицейским Давао. Отметим также, что президент Филиппин является сторонником радикальных мер в отношении наркоторговцев: за последние несколько месяцев в стране были уничтожены около 3 тысяч человек, заподозренных в распространении наркотиков.

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