Эрдоган объявил «национальную мобилизацию» для борьбы с террористами

Власти Турции отреагировали на кровавый теракт в центре Стамбула, унесший жизни десятков людей.

Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что в настоящее время террористические группировки представляют для государства небывалую угрозу. Поэтому руководство Турции должно пойти на жесткие меры.

Эрдоган призвал граждан объединить свои усилия для борьбы с боевиками. Турецкий лидер объявил «национальную мобилизацию» против группировок террористов, которые действуют на территории страны.

Напомним, 10 декабря в турецкой столице прогремел двойной взрыв, в результате которого погибли 44 человека. По имеющейся на данный момент информации, теракт организовали курды.