В Польше Петлюру хотят приравнять к Гиммлеру
14 декабря 2016, 16:35 [ «АН-онлайн» ]
Поправки к закону «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя» завтра рассмотрят в Польском сейме. Они предполагают уравнивание фашизма, милитаризма, национализма, нацизма и коммунизма.
Несмотря на то, что авторы смешали в кучу противоположные идеологии, предложенные поправки уже вызвали протест некоторых национальных меньшинств (украинской диаспоры, в частности) и ряда политиков в стране. Некоторые депутаты сейма также выразили обеспокоенность по поводу законопроекта, провоцирующего, на их взгляд, национальные противоречия, войну с памятниками, а также неразбериху в исторических оценках.
К примеру, украинский националист и антисемит гетман Симон Петлюра, почитаемый на Украине, тесно сотрудничал с польским лидером Юзефом Пилсудским. Также возникает вопрос, как относиться к поэту Тарасу Шевченко.
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