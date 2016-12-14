Неожиданный вывод сделал украинский лидер Петр Порошенко из решения голландского суда, постановившего сегодня вернуть скифское золото Украине. По его мнению, такое решение подтверждает украинский статус Крыма.

Немногим ранее стало известно, что суд Амстердама постановил вернуть экспонаты выставки Киеву, поскольку Крым не является суверенным государством и археологические артефакты не могут считаться его культурным достоянием.

По мнению Порошенко, из этого решения суда Нидерландов относительно экспонатов прямо следует вывод о принадлежности полуострова Украине. “Крым тоже украинский”, - написал он на своей странице в Facebook.

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