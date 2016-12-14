Чуркин напомнил Пауэр о военных преступлениях США

Заседание Совета Безопасности ООН по Алеппо ознаменовалось очередным выяснением отношений между американскими и российскими дипломатами.

Посол США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр обвинила Россию в проведении варварских акций против мирного населения Алеппо. По словам Пауэр, в результате действий ВКС РФ десятки тысяч сирийцев оказались окружены.

Представитель России при международной организации Виталий Чуркин в ответ напомнил американке о военных преступлениях, которые совершала на протяжении своей истории ее страна. Также Чуркин отметил, что доказательств причастности российских и сирийских вооруженных сил к убийствам жителей Алеппо нет.

Ранее в среду «АН-онлайн» писали о том, что воспользовавшиеся перемирием боевики попытались прорвать позиции сирийских войск, задействованных в операции по освобождению Алеппо. Атака террористов была успешно отбита.

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