Шокирующую акцию провели зоозащитники в Испании. Для своего мероприятия они выбрали центр Барселоны.

Участники акции разделись догола, облились искусственной кровью и улеглись на земле в неподвижных позах. Некоторые при этом держали плакаты. Зоозащитники заявили, что их тела символизируют несчастных животных, которых убивают ради их шкурок, сообщает vesti.ru.

Таким образом, участники акции выразили свой протест фермерам, которые разводят зверей ради меха. По мнению зоозащитников, такого рода бизнес - не что иное, как массовое убийство.

Фотографии, сделанные во время акции, обрели немалую популярность в Сети за довольно короткий срок.