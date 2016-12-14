Первый президент Украины рассказал, когда наступит последний день жизни России

Первый президент Украины рассказал, когда наступит последний день существования РФ. По его словам, Россия «подпишет себе смертный приговор», если решит оккупировать Украину.

По мнению Леонида Кравчука, одно дело получить территорию страны, и совсем другое - заставить ее народ повиноваться во всех сферах жизни. Политик считает, что это невозможно. Также бывший украинский лидер отметил, что Россия об этом знает, а потому предпочитает давить точечно, а не проводить широкомасштабное наступление.

Ранее политик предлагал также свой способ урегулирования ситуации в Донбассе. По его мнению, план действий должны разработать не президенты, а уважаемые граждане, не имеющие отношения к политике.