Президент Филиппин признался, что убивал людей, когда был мэром

Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что будучи на посту мэра Давао лично убивал людей, которые подозревались в совершении преступлений.

Таким образом он показывал пример полицейским, которые понимали, что если мэр способен убивать бандитов, то и они могут, сообщает агентство Франс Пресс.

Отметим, что Дутерте, который был избран на пост президента Филиппин в этом году, активно борется с наркоманами, а также с теми, кто распространяет запрещенные препараты. Всего лишь за последние несколько месяцев в стране были уничтожены не менее трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей.