СГБ: в Абхазии планируется госпереворот и физическое устранение президента

Тревожные новости пришли из Абхазии. Как сообщает служба госбезопасности страны, оппозиция хочет провести захват власти с помощью применения силы, а также физически устранить действующего президента.

Ведомство назвало и дату, на которую намечен государственный переворот. По данным СГБ, это произойдет в середине декабря после Народного схода. Оппозиционные силы планируют собраться на одной из площадей и потребовать отставки Рауля Хиджимбы, сообщает tvzvezda.ru.

Представители оппозиции ответили на данное сообщение. Они попросили СГБ предоставить им данные о «зачинщиках» госпереворота и пообещали, что выдадут их правоохранителям.