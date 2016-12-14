Япония заявила о возможности размещения военных баз США на Курилах

Сегодня стало известно, что глава национального совета безопасности Японии Сетаро Яти в ходе встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым сделал крайне важное заявление по поводу Курил.

Руководитель японского совета безопасности отметил, что отнюдь не исключает возможность размещения в ближайшем будущем военных баз Соединенных Штатов Америки на территории двух островах южных Курил, сообщает издание Asahi, ссылаясь на источники.

Уточняется, что во время визита Яти в Москву и его встречи с Патрушевым глава Совбеза России спросил, будут ли на Курилах размещаться американские военные базы, если Япония получит два острова, согласно Совместной декларации, принятой в 1956 году. На это был получен ответ - "Подобная возможность существует".