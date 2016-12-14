NASA в два раза увеличит объем передачи данных с МКС

Во вторник, 13 декабря, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о намерении в скором времени в два раза увеличить объем данных, получаемых с МКС.

Подобное нововведение станет возможным благодаря усовершенствованию коммуникационного оборудования сети американских спутников и наземных станций, которые проходят под общим названием Space Network, заявили накануне официальные представители NASA.

Как отмечает ТАСС, в настоящий момент Space Network обеспечивает отправку и получение с МКС около 300 мегабайт данных в секунду.





