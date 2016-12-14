США: военный конфликт России и НАТО может стать главной угрозой в 2017 году

Американские эксперты определили, что больше всего может угрожать США в наступающем году. На первом месте оказался возможный военный конфликт с Россией. Об этом сообщили в Совете по международным отношениям.

Специалисты посчитали, что наибольшую угрозу для Штатов представляет обострение отношений между НАТО и РФ. Такую ситуацию они связали с действиями России в Восточной Европе.

Среди других угроз они отметили испытание ядерного оружия КНДР, кибератаки, теракты, нестабильную обстановку в Афганистане и Турции. Завершает список продолжение гражданской войны в Сирии, сообщает lenta.ru.

В США считают, что выводы экспертов помогут новому руководству страны своевременно осознать и предотвратить возможные угрозы.