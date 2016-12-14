Во Франции продлят чрезвычайное положение

Сегодня стало известно, что депутаты парламента Франции решили продлить режим чрезвычайного положения в стране.

Данная инициатива была принята уже пятый раз подряд, на этот раз режим ЧП будет длиться до 15 июля будущего года, сообщает сегодня RTL. Предложение о продлении было внесено по запросу правительства в национальное собрание республики. За эту меру проголосовали 288 депутатов, а против - лишь 32.

Интересно, что теперь президентские и парламентские выборы во Франции состоятся на фоне действия режима чрезвычайного положения.